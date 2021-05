Il rotolo ripieno con le patate grattugiate Solo 200 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ilcon lesenza burro e farina. Questo deliziosodiche ti presentiamo quest’oggi ha due caratteristiche fondamentali: si prepara in men che non si dica ed è leggerissimo,200 calorie a porzione; questo perché non contiene né burro né farina (con l’avvertenza, è ovvio, che ci si deve limitare a una porzione). Insomma, può essere il secondo ideale (o il piatto unico) per chi segue una dieta o per chi, più semplicemente, dato che ci stiamo avvicinando all’estate, vuole fare in modo che il girovita non esploda. Tutto questo, però, senza rinunciare al gusto. Vediamo come. Gli ingredienti Per sei porzioni servono questi ingredienti: 550 grammi di; 150 grammi di prosciutto cotto magro; 100 ...