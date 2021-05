Il ritorno di Mourinho fa già litigare: scontro in diretta (Di lunedì 17 maggio 2021) Il ritorno in Italia di Josè Mourinho accende gli animi: scontro in diretta tv tra Sandro Piccinini e Paolo Di Canio Amato o odiato ma di certo non lascia indifferenti. Josè Mourinho torna in Italia e il suo approdo alla Roma già accende il dibattito. E’ stato decisamente acceso quello di ieri sera a ‘Sky’ Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 17 maggio 2021) Ilin Italia di Josèaccende gli animi:intv tra Sandro Piccinini e Paolo Di Canio Amato o odiato ma di certo non lascia indifferenti. Josètorna in Italia e il suo approdo alla Roma già accende il dibattito. E’ stato decisamente acceso quello di ieri sera a ‘Sky’ Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

MattPetcoke : i giornali hanno già accollato a Mourinho: -la decisione del ritorno di Florenzi -la decisione di ripuntare su Dzek… - MARCO196913 : RT @NicoSchira: #Maldini: “#Donnarumma? L’ho visto bene e concentrato in settimana: Gigio era sereno e determinato per l’obiettivo #UCL. L’… - BiagioSdC : Nessun gol segnato nel girone di ritorno, 7,5 mln di euro netti più bonus, ma ormai è buono tutto per infilare… - Cuccioloterzo : RT @TizASRoma1927: @Cuccioloterzo Confermo. Io lavoro co lui e posso garantire la bomba. La do? Si la do. Ivan Piris a un passo dal ritorno… - TizASRoma1927 : @Cuccioloterzo Confermo. Io lavoro co lui e posso garantire la bomba. La do? Si la do. Ivan Piris a un passo dal ri… -