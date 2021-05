Il regalo dell’Agcom a Mediaset: un altro canale generalista per il Biscione (Di lunedì 17 maggio 2021) L’Autorità per le comunicazioni ha accolto la richiesta del gruppo televisivo: 20 raggiunge il rango di Rete4, canale5 e Italia1. In questo modo l’azienda della famiglia Berlusconi batte la Rai. E a firmare la delibera è stata la commissaria scelta da Forza Italia Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 17 maggio 2021) L’Autorità per le comunicazioni ha accolto la richiesta del gruppo televisivo: 20 raggiunge il rango di Rete4,5 e Italia1. In questo modo l’azienda della famiglia Berlusconi batte la Rai. E a firmare la delibera è stata la commissaria scelta da Forza Italia

Advertising

NL_Newslinet : RT @NL_Newslinet: Il 14/05/2021 l'Espresso pubblicava un articolo con un titolo provocatorio: 'Il regalo dell’Agcom a Mediaset: un altro ca… - NL_Newslinet : Il 14/05/2021 l'Espresso pubblicava un articolo con un titolo provocatorio: 'Il regalo dell’Agcom a Mediaset: un al… - tax_tweet : Il regalo dell’Agcom a Mediaset: un altro canale generalista per il Biscione - Daviderel4 : RT @espressonline: Il regalo dell’Agcom a Mediaset: un altro canale generalista per il Biscione - AlefreePalestin : Il regalo dell’Agcom a Mediaset: un altro canale generalista per il Biscione -

Ultime Notizie dalla rete : regalo dell’Agcom Il regalo dell’Agcom a Mediaset: un altro canale generalista per il Biscione L'Espresso