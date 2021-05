Il Punto Z | lo show di Tommaso Zorzi lascia Italia Uno | cosa è successo

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ad un mese dal lancio su1 de IlZ, il talk di, il programma conclude la sua avventura sulla rete Mediaset. La voci che circolano intorno a questa decisione fanno pensare che la chiusura sia dovuta agli ascolti particolarmente bassi ma il giovane conduttore ora opinionista a L’Isola dei Famosi non ci sta e si sfoga sui social. IlZ chiude i battenti su1 Il programma era nato per la piattaforma streaming Mediaset Play, dove è andato in onda per la prima volta il 7 aprile. A partire dal giorno successivo,è approdato anche su1 con una breve finestra di 5 minuti tra il day time dell’Isola dei Famosi e Studio Aperto. Con un breve comunicato stampa, Mediaset ha però ...

Advertising

urania2906 : RT @PaoloBorg: Nel 2012 Grillo si arrabbia con la consigliera comunale Salsa rea di aver partecipato a Ballarò e la espelle insultandola c… - allgoalsnapoli : Notizie, interviste e approfondimenti nell’appuntamento radiofonico di Punto Nuovo Sport Show all'indomani di Fiore… - _Dioninzo : @MrESTINZIONE Per questo chiusero lo show a un certo punto. - MaxBambi7 : Stefano Pioli è un allenatore preparato che, da molti anni, fa bene sino ad un certo punto, salvo poi (cont) - PaoloBorg : Nel 2012 Grillo si arrabbia con la consigliera comunale Salsa rea di aver partecipato a Ballarò e la espelle insul… -

Ultime Notizie dalla rete : Punto show

Thesocialpost.it

Era un talk, uno dei primissimi programmi - contenitore proposto sulle tv libere. Andavamo in ... A quelli ricontattavo, li intervistavo e preparavo la cartellina. La scenografia ricostruiva ...... Chocolate Experience , Chocolatee Funny Chocolate . Didattica, intrattenimento, degustazioni ...la visita dei chocolovers che potranno accedere ordinatamente all'evento grazie alla messa a...Teresa, 30 anni, commerciale della provincia di Milano sarà la protagonista del nuovo episodio in onda martedì 18 maggio alle 21.15 su Sky e Now ...Oggi, lunedì 17 maggio 2021, andrà in onda la diciottesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi: nuove difficili prove per i naufraghi, il pronostico del risultato del televoto e il ruolo ...