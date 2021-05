Il principe Harry e Orlando Bloom, la strana coppia: alleati contro i paparazzi (Di lunedì 17 maggio 2021) In quel di Montecito Harry d’Inghilterra si sentirà anche più libero, però i paparazzi non gli danno tregua neanche lì. Per evitarli, tuttavia, può contare su un’arma in più: il buon vicinato. Il principe e il suo dirimpettaio Orlando Bloom, entrambi allergici agli scatti rubati, si scambiano messaggi per segnalare gli appostamenti sgraditi dei fotografi. Lo ha rivelato Harry nel podcast di Dax Shepard (lo stesso in cui ha attaccato, di nuovo, la royal family): «Solo due giorni fa, Orlando Bloom mi ha mandato un messaggio per dirmi che in fondo alla strada c’era un paparazzo. La sua security ha beccato un ragazzo che, sdraiato nella parte posteriore di un 4×4, con una enorme macchina fotografica rubava immagini private della sua famiglia». Il paparazzo avrebbe fotografato non solo Orlando, Katy Perry e la loro bambina, ma anche «chiunque passava per strada». Harry, parlando con Dax Shepard, non ha nascosto tutto il suo disappunto: «Com’è possibile che una cosa del genere sia normale e accettabile?». Leggi su vanityfair (Di lunedì 17 maggio 2021) In quel di Montecito Harry d’Inghilterra si sentirà anche più libero, però i paparazzi non gli danno tregua neanche lì. Per evitarli, tuttavia, può contare su un’arma in più: il buon vicinato. Il principe e il suo dirimpettaio Orlando Bloom, entrambi allergici agli scatti rubati, si scambiano messaggi per segnalare gli appostamenti sgraditi dei fotografi. Lo ha rivelato Harry nel podcast di Dax Shepard (lo stesso in cui ha attaccato, di nuovo, la royal family): «Solo due giorni fa, Orlando Bloom mi ha mandato un messaggio per dirmi che in fondo alla strada c’era un paparazzo. La sua security ha beccato un ragazzo che, sdraiato nella parte posteriore di un 4×4, con una enorme macchina fotografica rubava immagini private della sua famiglia». Il paparazzo avrebbe fotografato non solo Orlando, Katy Perry e la loro bambina, ma anche «chiunque passava per strada». Harry, parlando con Dax Shepard, non ha nascosto tutto il suo disappunto: «Com’è possibile che una cosa del genere sia normale e accettabile?».

