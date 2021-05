IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di martedi 18 maggio 2021 (Di lunedì 17 maggio 2021) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 5 di martedì 18 maggio 2021: Leggi anche: Daydreamer e Il PARADISO DELLE SIGNORE finiscono lo stesso giorno, ecco quale Rocco (Giancarlo Commare) è molto felice e informa Maria (Chiara Puglisi) e Armando (Pietro Genuardi) in merito alla proposta ricevuta dal direttore sportivo; Giuseppe Amato (Nicola Rignanese) tuttavia cerca di spegnere l’entusiasmo del ragazzo. Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) ha puntato Ludovica (Giulia Arena) ed attende la prima mossa falsa per poterla spodestare; la Brancia intanto sta cercando un modo per salvare Marcello (Pietro Masotti) di prigione con l’aiuto dell’avvocato Finzi. Gabriella (Ilaria Rossi) è tormentata dai dubbi riguardo al suo trasferimento ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 17 maggio 2021)puntata de Il5 di martedì 18: Leggi anche: Daydreamer e Ilfiniscono lo stesso giorno, ecco quale Rocco (Giancarlo Commare) è molto felice e informa Maria (Chiara Puglisi) e Armando (Pietro Genuardi) in merito alla proposta ricevuta dal direttore sportivo; Giuseppe Amato (Nicola Rignanese) tuttavia cerca di spegnere l’entusiasmo del ragazzo. Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) ha puntato Ludovica (Giulia Arena) ed attende la prima mossa falsa per poterla spodestare; la Brancia intanto sta cercando un modo per salvare Marcello (Pietro Masotti) di prigione con l’aiuto dell’avvocato Finzi. Gabriella (Ilaria Rossi) è tormentata dai dubbi riguardo al suo trasferimento ...

