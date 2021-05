Il nuovo decreto Covid di Draghi: coprifuoco alle 23 da subito e via a giugno. Ristoranti al chiuso dal primo del mese (Di lunedì 17 maggio 2021) coprifuoco spostato alle ore 23 da subito. Poi dal 7 giugno via al coprifuoco a partire dalle 24. È questa, a quanto si apprende da fonti di governo, la proposta che il premier Mario Draghi ha posto sul tavolo della cabina di regia che si è appena conclusa. Dal 21 giugno, secondo la medesima proposta, ci sarebbe il superamento totale del coprifuoco. Il Consiglio dei Ministri è convocato per le 18,30. Varerà il nuovo decreto su coprifuoco e riaperture. Il nuovo decreto di Draghi: via il coprifuoco da giugno Le riaperture riguarderanno anche altri settori. I matrimoni potranno ripartire dal 15 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 17 maggio 2021)spostatoore 23 da. Poi dal 7via ala partire d24. È questa, a quanto si apprende da fonti di governo, la proposta che il premier Marioha posto sul tavolo della cabina di regia che si è appena conclusa. Dal 21, secondo la medesima proposta, ci sarebbe il superamento totale del. Il Consiglio dei Ministri è convocato per le 18,30. Varerà ilsue riaperture. Ildi: via ildaLe riaperture riguarderanno anche altri settori. I matrimoni potranno ripartire dal 15 ...

