Il nuovo calendario delle riaperture

(Di lunedì 17 maggio 2021) L’Italia prova a ripartire, a lasciarsi alle spalle i mesirestrizioni per contenere i contagi da Covid-19 e si prepara ad accogliere i turisti. Oggi si riunisce a Palazzo Chigi la cabina di regia per stilare le nuove regole. A presiederla sarà il premier Mario Draghi, che fonti di governo descrivono favorevole a«sicure e ragionate, decise con la testa sulla base dei dati», scrive il Corriere. Tra domani e giovedì il governo vedrà le Regioni, poi il Consiglio dei ministri darà l’ok e il provvedimento che fissa le date per liberare il Paese dai divieti entrerà in vigore. Sarà una settimana cruciale, perché ilche verrà stilato scandirà l’estate degli italiani e dei turisti stranieri. Il nodo sarà il coprifuoco, su cui da settimane si è spostata la battaglia politica. Se la Lega vuole abolirlo, il ministro ...