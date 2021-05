Il nuovo attacco di Conte a Renzi e Salvini per gli incontri con lo 007 | VIDEO (Di lunedì 17 maggio 2021) Questa sera, su Rai3, Report manderà in onda l’ennesimo capitolo del “romanzo” sugli incontri tra alcuni leader politici italiani e Marco Mancini del Dis (Dipartimento per le informazioni sulla sicurezza della Repubblica). In origine fu quel VIDEO che immortalava – nel dicembre dello scorso anno – Matteo Renzi nel parcheggio dell’Autogrill di Fiano Romano. Poi la “confessione” di Matteo Salvini che ha dichiarato – sempre ai microfoni della trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci – di aver incontrato in più occasioni (e non in luoghi istituzionali) – l’uomo dell’intelligence. Il tutto prima della caduta del secondo governo guidato da Giuseppe Conte. Giuseppe Conte e gli incontri di Salvini e Renzi con Marco Mancini A prendere la ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Questa sera, su Rai3, Report manderà in onda l’ennesimo capitolo del “romanzo” suglitra alcuni leader politici italiani e Marco Mancini del Dis (Dipartimento per le informazioni sulla sicurezza della Repubblica). In origine fu quelche immortalava – nel dicembre dello scorso anno – Matteonel parcheggio dell’Autogrill di Fiano Romano. Poi la “confessione” di Matteoche ha dichiarato – sempre ai microfoni della trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci – di aver incontrato in più occasioni (e non in luoghi istituzionali) – l’uomo dell’intelligence. Il tutto prima della caduta del secondo governo guidato da Giuseppe. Giuseppee glidicon Marco Mancini A prendere la ...

