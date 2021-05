Il nuovo amore di Elisabetta Gregoraci è il pilota Stefano Coletti (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo tanti mesi di rumors, la coppia finalmente esce allo scoperto. . Della loro liaison si era vociferato tanto ma il gossip non aveva mai trovato alcuna conferma. Ora è Coletti a pubblicare le foto insieme nelle Stories di Instagram. Abbracciati e felici. Già ai tempi delle partecipazione al Grande Fratello Vip si era parlato di una storia d’amore tra i due, tra aerei misteriosi e fiori, sempre però smentita. In particolare a “Mattino 5” l’ex naufraga Arianna David aveva riportato le voci secondo cui la Gregoraci aveva una frequentazione con il pilota monegasco. “Elisabetta Gregoraci non è sola. Da quello che io so ha una persona a Montecarlo. Hai ragione tu Federica, è Stefano Coletti. Un biondo con gli occhi azzurri. Un ragazzo giovane, ha 32 ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo tanti mesi di rumors, la coppia finalmente esce allo scoperto. . Della loro liaison si era vociferato tanto ma il gossip non aveva mai trovato alcuna conferma. Ora èa pubblicare le foto insieme nelle Stories di Instagram. Abbracciati e felici. Già ai tempi delle partecipazione al Grande Fratello Vip si era parlato di una storia d’tra i due, tra aerei misteriosi e fiori, sempre però smentita. In particolare a “Mattino 5” l’ex naufraga Arianna David aveva riportato le voci secondo cui laaveva una frequentazione con ilmonegasco. “non è sola. Da quello che io so ha una persona a Montecarlo. Hai ragione tu Federica, è. Un biondo con gli occhi azzurri. Un ragazzo giovane, ha 32 ...

