Il Napoli di Maradona vince la Coppa Uefa – 17 maggio 1989 – VIDEO

Il 17 maggio 1989 il Napoli di Diego Armando Maradona conquista la sua prima ed unica Coppa Uefa contro i tedeschi dello Stoccarda. La finale di Coppa Uefa 1988-1989 fu disputata in partita d'andata e ritorno tra il Napoli di Diego Armando Maradona e lo Stoccarda del "napoletano" Maurizio Gaudino. Entrambe le squadre alla prima finale europea: il 3 maggio 1989 si gioca a Napoli il match di andata che i partenopei si aggiudicano in rimonta, per 2-1, con un gol del pibe de oro su rigore ed una reta di Careca sul finale. Il 17 maggio 1989, il match di ritorno a Stoccarda.

