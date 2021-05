Il Mercato della Terra torna in Malpensata a partire da mercoledì (Di lunedì 17 maggio 2021) In Malpensata trovate una selezione di bancarelle in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze: dalla frutta alla carne, dai formaggi ai vini. Alla bancarella del Podere Montizzolo potrete scegliere tra un vasto assortimento di carni, salumi e insaccati di altissima qualità, sia freschi sia stagionati. Sul fronte formaggi vi segnaliamo la presenza dell’Azienda Agricola Previtali che produce formaggi vaccini della Valle Imagna: Stracchino all’Antica e Cornel sono solo due delle tipologie prodotte e vendute. Non perdete l’occasione di assaggiare un principe dei formaggi: il Bitto o Storico Ribelle, che dal 2003 è anche Presidio Slow Food per valorizzare la produzione d’alpeggio, ottenuta nell’area storica della Valtellina. Se quello che cercate sono frutta e verdure fresche, fate un salto alla bancarella di BiOrto. La cooperativa si ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 17 maggio 2021) Introvate una selezione di bancarelle in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze: dalla frutta alla carne, dai formaggi ai vini. Alla bancarella del Podere Montizzolo potrete scegliere tra un vasto assortimento di carni, salumi e insaccati di altissima qualità, sia freschi sia stagionati. Sul fronte formaggi vi segnaliamo la presenza dell’Azienda Agricola Previtali che produce formaggi vacciniValle Imagna: Stracchino all’Antica e Cornel sono solo due delle tipologie prodotte e vendute. Non perdete l’occasione di assaggiare un principe dei formaggi: il Bitto o Storico Ribelle, che dal 2003 è anche Presidio Slow Food per valorizzare la produzione d’alpeggio, ottenuta nell’area storicaValtellina. Se quello che cercate sono frutta e verdure fresche, fate un salto alla bancarella di BiOrto. La cooperativa si ...

