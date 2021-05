Il lodo Solferino affonda la Galassia Cairo a Piazza Affari Rcs -10%. Gli investitori temono l'aumento di capitale (Di lunedì 17 maggio 2021) Corsa degli investitori a vendere i titoli della Galassia Cairo. Le azioni Rcs e Cairo Communication affondano a Piazza Affari dopo che venerdì a Borsa chiusa il collegio della Camera arbitrale di Milano in anticipo rispetto alla scadenza attensa del 31 maggio ha sancito la regolarità dell'impianto dell'operazione di dismissione dell'immobile di via Solferino da parte del vecchio Cda di Rcs guidato da Pietro Scott Jovane al fondo americano Blackstone. Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 17 maggio 2021) Corsa deglia vendere i titoli della. Le azioni Rcs eCommunicationno adopo che venerdì a Borsa chiusa il collegio della Camera arbitrale di Milano in anticipo rispetto alla scadenza attensa del 31 maggio ha sancito la regolarità dell'impianto dell'operazione di dismissione dell'immobile di viada parte del vecchio Cda di Rcs guidato da Pietro Scott Jovane al fondo americano Blackstone. Segui sutaliani.it

