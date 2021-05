Il governo Draghi verso il nuovo decreto che cambierà il coprifuoco da lunedì 24 maggio

(Di lunedì 17 maggio 2021) Le ipotesi sono le 23 o le 24 ma si delinea più facilmente la possibilità di spostare le lancette di un'ora per un paio di settimane e poi arrivare a mezzanotte per il mese di giugno. Mentre a luglio ...

Advertising

matteosalvinimi : Letta e Grillo vogliono la Lega fuori dal governo per approvare Ius Soli, Ddl Zan e patrimoniale? Poveri illusi, gl… - EnricoLetta : Leggo che #Salvini non vuole che questo governo faccia le riforme della giustizia e del fisco. Mi chiedo su quale d… - ale_dibattista : La mia intervista dalla Gruber. Ho preso posizione netta sulla questione palestinese, sull'accentramento di potere… - anto_galli4 : RT @luigivanti: Anche Alessia Morani e Laura Boldrini invitano la Lega ad uscire dal Governo Draghi. 'Faremo senza', dicono. Naturalmente i… - Neri1Gianluca : RT @bodyzen52: A distanza di tre mesi dall'insediamento del Governo #Draghi la mia modesta opinione è che il Governo #Conte era di gran lun… -

Ultime Notizie dalla rete : governo Draghi

Today.it

Nei giorni scorsi il presidente del Consiglio Marioha ribadito la necessità di procedere ... ma l'ala aperturista delchiede di anticipare questa scadenza al 24 maggio. L'altra ...In attesa del doppio appuntamento di oggi la cabina di regia politica nella quale ilfarà ...di gradualità e prudenza nelle scelte dell'esecutivo che il presidente del Consiglio Marioha ..."Un'Italia senza figli è un'Italia che non ha posto per il futuro, è un'Italia che lentamente finisce di esistere e per il governo intervenire su questo è un impegno prioritario". Lo afferma il presid ...Dimensioni testo Piccolo. Normale. Grande. Da quando Letta ha assunto il ruolo di segretario del Pd, le priorità dell’ex premier si sono concentrate su temi quanto mai lontani dal comune sentire degli ...