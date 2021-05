Il gol di Suarez contro l’Osasuna, stagione incredibile del Pistolero: l’esultanza è scatenata [VIDEO] (Di lunedì 17 maggio 2021) Un finale davvero incredibile nella penultima giornata della Liga spagnola: l’Atletico Madrid è passato dall’inferno al Paradiso in pochi minuti. La compagine di Simeone è scesa in campo contro l’Osasuna, una squadra senza grossi obiettivi. I Colchoneros non riescono a sbloccare il risultato, a passare in vantaggio sono gli ospiti grazie all’ex Sampdoria e Crotone Budimir. Nel frattempo arriva anche il vantaggio del Real Madrid contro il Bilbao grazie a Nacho, il sogno del titolo sembra spezzarsi per l’Atletico. All’82’ arriva il pareggio di Renan Lodi, mentre all’88’ è il solito Suarez a siglare la rete del definitivo 2-1. Il gol è importantissimo per la corsa al titolo e l’esultanza veramente scatenata, in basso il VIDEO. “Luis ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 17 maggio 2021) Un finale davveronella penultima giornata della Liga spagnola: l’Atletico Madrid è passato dall’inferno al Paradiso in pochi minuti. La compagine di Simeone è scesa in campo, una squadra senza grossi obiettivi. I Colchoneros non riescono a sbloccare il risultato, a passare in vantaggio sono gli ospiti grazie all’ex Sampdoria e Crotone Budimir. Nel frattempo arriva anche il vantaggio del Real Madridil Bilbao grazie a Nacho, il sogno del titolo sembra spezzarsi per l’Atletico. All’82’ arriva il pareggio di Renan Lodi, mentre all’88’ è il solitoa siglare la rete del definitivo 2-1. Il gol è importantissimo per la corsa al titolo everamente, in basso il. “Luis ...

CalcioWeb : Il gol di #Suarez contro l'Osasuna è stato decisivo: l'esultanza scatenata del Pistolero [VIDEO] - arrivederciall1 : @1987_Lorenza @gianluspin @AntonioMileo Senza i gol di Cacata avevamo i gol di Suarez. - Gianskrt : Testimonianza doverosa. Morata>Dzeko>Suarez Il candidato riporti chi dei 3 sta lottando per il titolo con 20 gol st… - guarant33d : @LapoDeCarlo1 @franvanni @SerieA Ieri la diretta gol della Liga è stato uno spettacolo degno di Red Zone della NFL.… - Trasis874 : @mike_fusco L'anno scorso da ex giocatore con la panza 8 gol in campionato, l'influencer spagnolo 9 gol in campiona… -