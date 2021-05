Il Giro d’Italia e quel Dante Alighieri che ‘uscì a rivedere il Sannio’ (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Giro d’Italia unisce lo stivale. Ventuno tappe, pianure, falsipiani, montagne, ascese e discese. I corridori regalano emozioni, a bordo strada, nonostante limitazioni varie, lo spettacolo è tutto dei tifosi. Ed allora capita che, non appena varcato il confine Molise-Campania, durante la tappa Foggia-Guardia Sanframondi, irrompe in uno scenario brullo una macchia rosa: è la raffigurazione di Dante Alighieri, sommo poeta di origini un pò lontane dal Sannio. L’opera, ripresa e commentata con sommo… stupore e piacere da mamma Rai, è stata posizionata all’altezza di Cusano Mutri dove alcuni tifosi della ‘rosa’ e amanti del poeta toscano, è una ‘celebrazione’ per i 700 anni trascorsi dalla morte di Dante. Una bella foto ai piedi del sommo poeta da parte degli ideatori (in ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIlunisce lo stivale. Ventuno tappe, pianure, falsipiani, montagne, ascese e discese. I corridori regalano emozioni, a bordo strada, nonostante limitazioni varie, lo spettacolo è tutto dei tifosi. Ed allora capita che, non appena varcato il confine Molise-Campania, durante la tappa Foggia-Guardia Sanframondi, irrompe in uno scenario brullo una macchia rosa: è la raffigurazione di, sommo poeta di origini un pò lontane dal Sannio. L’opera, ripresa e commentata con sommo… stupore e piacere da mamma Rai, è stata posizionata all’altezza di Cusano Mutri dove alcuni tifosi della ‘rosa’ e amanti del poeta toscano, è una ‘celebrazione’ per i 700 anni trascorsi dalla morte di. Una bella foto ai piedi del sommo poeta da parte degli ideatori (in ...

