Il Giro d’Italia a Guardia: il sindaco Di Lonardo ringrazia la cittadinanza (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Guardia Sanframondi (Bn) – Con la vittoria di Victor Lafay si è chiuso l’indimenticabile evento che ha legato Guardia Sanframondi al 104esimo Giro d’Italia. Il corridore francese è scattato a 3 km dal traguardo (proprio sulla salita del Calvese maledetta da Alfredo Binda nel lontano 1925) e, nell’arrivo di Via Parallela della cittadina sannita, ha preceduto Francesco Gavazzi di 36” e Nikias Arndt di 37”; mentre, la maglia rosa è rimasta sulle spalle dell’ungherese Attila Valter. Fra le curiosità di questa affermazione spicca che Victor Lafay è nato a Lione e, in quella città, agli inizi del 1800 si affermò lo scienziato guardiese Sebastiano Guidi che, per i suoi studi sulla Omeopatia meritò una medaglia d’oro con la sua effige dalla Società Omeopatica Gallicana e, nel secolo scorso, anche un ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSanframondi (Bn) – Con la vittoria di Victor Lafay si è chiuso l’indimenticabile evento che ha legatoSanframondi al 104esimo. Il corridore francese è scattato a 3 km dal traguardo (proprio sulla salita del Calvese maledetta da Alfredo Binda nel lontano 1925) e, nell’arrivo di Via Parallela della cittadina sannita, ha preceduto Francesco Gavazzi di 36” e Nikias Arndt di 37”; mentre, la maglia rosa è rimasta sulle spalle dell’ungherese Attila Valter. Fra le curiosità di questa affermazione spicca che Victor Lafay è nato a Lione e, in quella città, agli inizi del 1800 si affermò lo scienziato guardiese Sebastiano Guidi che, per i suoi studi sulla Omeopatia meritò una medaglia d’oro con la sua effige dalla Società Omeopatica Gallicana e, nel secolo scorso, anche un ...

Advertising

giroditalia : ???? @Eganbernal is the new Maglia Rosa of the Giro d'Italia. ???? @Eganbernal è la nuova Maglia Rosa del Giro d'Itali… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 8? ???? @victorlafay wins in Guardia Sanframondi! ???? @victorlafay wins in Guardia Sanfr… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 8? ?? Foggia - Guardia Sanframondi ?? @victorlafay ???? ?? @gavazzif ???? ?? @NikiasArndt… - di_iorio_luigi : @welikeduel Buongiorno, rapido è conciso: domenica parto per andare a fare il vaccino prenotato a Casteldisangro (q… - Lalla47505249 : @LucaMagmo Qua sta passando il giro d'italia ( cazzo c'entra non lo so) ?????? -