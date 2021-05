Il giallo del "vaccino italiano": "Opportunità mancata" (Di lunedì 17 maggio 2021) Il vaccino italiano ReiThera viene bloccato sul nascere: le motivazioni restano, per il momento, un mistero. "I dettagli sono oscuri anche a me...", afferma il coordinatore della sperimentazione, Paolo Maggi Leggi su ilgiornale (Di lunedì 17 maggio 2021) IlReiThera viene bloccato sul nascere: le motivazioni restano, per il momento, un mistero. "I dettagli sono oscuri anche a me...", afferma il coordinatore della sperimentazione, Paolo Maggi

Advertising

fattoquotidiano : PAURA DEI DOSSIER / L'INTERESSE DI SALVINI A 'BLINDARE' I SERVIZI Ora Giorgetti evoca la guerra degli 007. Il gial… - fattoquotidiano : Va bene che il MontePaschi in crisi va accollato a un salvatore il prima possibile, ma la pressione del ministero d… - Raiofficialnews : RT @Radio3tweet: Un aristocratico in bancarotta, prelati interessati ai commerci terreni, intenzioni torbide: Il cappello del prete di Emil… - Radio3tweet : Un aristocratico in bancarotta, prelati interessati ai commerci terreni, intenzioni torbide: Il cappello del prete… - giorgioguerrini : @Gianlucaimpa La tesi è, se per tre anni parli del mancato doppio giallo a pjanic come fai oggi a non parlare un se… -