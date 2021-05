Il foglietto illustrativo nella confezione del vaccino J&J ha poco testo, ma non c’è nulla di sospetto (Di lunedì 17 maggio 2021) L’8 maggio 2021 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra una donna in camice bianco all’interno di un luogo che sembra una farmacia mentre apre una confezione del vaccino anti Covid-19 Janssen prodotto dalla società farmaceutica Johnson & Johnson. La donna mostra che la scatola contiene un foglietto illustrativo quasi completamente bianco, senza alcuna scritta fatta eccezione per un QR code che rimanda, tramite l’utilizzo di uno smartphone, a una pagina web. Durante il filmato la persona afferma con incredulità: «Tutte le normali informazioni che troveremmo in un foglietto illustrativo, come gli ingredienti, si troverebbero proprio qui nel foglietto illustrativo». Il video è accompagnato da un commento, scritto da chi ha pubblicato il ... Leggi su facta.news (Di lunedì 17 maggio 2021) L’8 maggio 2021 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra una donna in camice bianco all’interno di un luogo che sembra una farmacia mentre apre unadelanti Covid-19 Janssen prodotto dalla società farmaceutica Johnson & Johnson. La donna mostra che la scatola contiene unquasi completamente bianco, senza alcuna scritta fatta eccezione per un QR code che rimanda, tramite l’utilizzo di uno smartphone, a una pagina web. Durante il filmato la persona afferma con incredulità: «Tutte le normali informazioni che troveremmo in un, come gli ingredienti, si troverebbero proprio qui nel». Il video è accompagnato da un commento, scritto da chi ha pubblicato il ...

