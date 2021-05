Il ds del Verona: «Juric? Ci siamo parlati, ci saranno altri incontri e valuteremo» (Di lunedì 17 maggio 2021) Il direttore sportivo del Verona, Tony D’Amico, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro il Bologna. “siamo concentrati su stasera, per noi sarebbe un risultato fantastico chiudere nella parte sinistra e al Napoli ci penseremo da domani, sapendo che sarà difficile”. Come si spiega la flessione? “Oggettivamente, la flessione è chiara ma le prestazioni sono state molto positive. Abbiamo analizzato le ultime 6-7 gare, e abbiamo sempre prodotto di più degli avversari. Il risultato finale non ci ha dato ragione. Abbiamo giocato meglio dell’andata, ma questa flessione ci deve aiutare a crescere”. Juric resta? “Abbiamo avuto un confronto un paio di giorni fa, iniziando a programmare e capire quali saranno i programmi. Ci saranno altri incontri e ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 maggio 2021) Il direttore sportivo del, Tony D’Amico, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro il Bologna. “concentrati su stasera, per noi sarebbe un risultato fantastico chiudere nella parte sinistra e al Napoli ci penseremo da domani, sapendo che sarà difficile”. Come si spiega la flessione? “Oggettivamente, la flessione è chiara ma le prestazioni sono state molto positive. Abbiamo analizzato le ultime 6-7 gare, e abbiamo sempre prodotto di più degli avversari. Il risultato finale non ci ha dato ragione. Abbiamo giocato meglio dell’andata, ma questa flessione ci deve aiutare a crescere”.resta? “Abbiamo avuto un confronto un paio di giorni fa, iniziando a programmare e capire qualii programmi. Cie ...

