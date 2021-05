Il Covid affossa la Ryanair. La compagnia chiude l’anno con una perdita di 815 milioni (Di lunedì 17 maggio 2021) Anno nero per la Ryanair che chiude con una perdita di 815 milioni di euro soprattutto a causa del Covid. Anno nero per la Ryanair che, soprattutto a causa del Covid, chiude l’anno con una perdita di 815 milioni di euro. Ryanair chiude l’anno con una perdita di 815 milioni di euro La compagnia, che chiude l’anno il 31 marzo, ha comunicato una perdita di 815 milioni di euro. E sui bilanci pesa in maniera decisiva il Covid. Le restrizioni anti-contagio hanno di fatto annullato il traffico aereo ma non le spese ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 17 maggio 2021) Anno nero per lachecon unadi 815di euro soprattutto a causa del. Anno nero per lache, soprattutto a causa delcon unadi 815di euro.con unadi 815di euro La, cheil 31 marzo, ha comunicato unadi 815di euro. E sui bilanci pesa in maniera decisiva il. Le restrizioni anti-contagio hanno di fatto annullato il traffico aereo ma non le spese ...

Advertising

StartMagNews : La Corte dei Conti non ha concesso il visto al decreto di finanziamento di #Invitalia per l’italiana #Reithera che… - Loredanataberl1 : RT @StartMagNews: La Corte dei Conti non ha concesso il visto al decreto di finanziamento di #Invitalia (Mef) per l’italiana #Reithera che… - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: La Corte dei Conti non ha concesso il visto al decreto di finanziamento di #Invitalia (Mef) per l’italiana #Reithera che… - StartMagNews : La Corte dei Conti non ha concesso il visto al decreto di finanziamento di #Invitalia (Mef) per l’italiana… - blogsicilia : #notizie #sicilia Il Covid affossa l'economia dell'Isola, meno posti di lavoro ed export nel 2020 -… -