Advertising

Marilenapas : RT @repubblica: Il coraggio di Christian che ha perso le gambe nell'incidente a Livorno: 'Sarò più forte di prima e tornerò in canoa' https… - Davidone74 : Il coraggio di Christian che ha perso le gambe nell'incidente a Livorno: 'Sogno già le Olimpiadi' - paoloNPI : Il coraggio di Christian che ha perso le gambe nell'incidente a Livorno: 'Sogno già le Olimpiadi' - Profilo3Marco : RT @repubblica: Il coraggio di Christian che ha perso le gambe nell'incidente a Livorno: 'Sarò più forte di prima e tornerò in canoa' https… - rep_firenze : Il coraggio di Christian che ha perso le gambe nell'incidente a Livorno: 'Sogno già le Olimpiadi' [di Fulvio Palosc… -

Ultime Notizie dalla rete : coraggio Christian

La Repubblica Firenze.it

... nei 40' non abbiamo avuto continuità ma abbiamo giocato con più attenzione, piùe più ... diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Mark Bartoli eBorgo, si giocherà presso la BLM ...Modena (Lagarina Crus Team), ai piedi del podio del GTT Il tratto iniziale fino a Riva ... hanno saputo allestire una gara fantastica e per farlo, oggi, ci voleva tanto, bravi '. È ...Sorride, nonostante tutto. I pollici in su dicono che va tutto bene. Anche se è su un letto d'ospedale. La flebo nel braccio. Come se l'incidente accaduto pochissimi giorni fa a Christian Volpi, 22 an ...Ventidue anni, fa l'istruttore. Gli amici hanno aperto una sottoscrizione per aiutarlo e sta ricevendo tantissima solidarietà: "Anche dai ...