Il coprifuoco sarà eliminato entro luglio: oggi la cabina di regia, in settimana il nuovo decreto sulle riaperture (Di lunedì 17 maggio 2021) Questa settimana sarà pubblicato il nuovo decreto del governo. Cambiano i parametri per le fasce di colore delle regioni Leggi su corriere (Di lunedì 17 maggio 2021) Questapubblicato ildel governo. Cambiano i parametri per le fasce di colore delle regioni

Advertising

StefaniaFalone : RT @Corriere: Il coprifuoco sarà eliminato: ecco le nuove aperture in arrivo per bar, matrimoni e cen... - GHERARDIMAURO1 : RT @Corriere: Il coprifuoco sarà eliminato: ecco le nuove aperture in arrivo per bar, matrimoni e cen... - Corriere : Il coprifuoco sarà eliminato: ecco le nuove aperture in arrivo per bar, matrimoni e cen... - ditestamia75 : RT @CastigamattU: @ilpetulante Coprifuoco alle 24 in estate. Chi apprezzerà merita il destino orrendo che, disgraziatamente, stanno imbaste… - peterkama : il coprifuoco sarà eliminato #corsera -