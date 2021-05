Il Consiglio Federale ha deciso: Lotito avrà tempo fino al 25 giugno per vendere la Salernitana (o la Lazio) (Di lunedì 17 maggio 2021) Il presidente di Lazio e Salernitana, Claudio Lotito, avrà tempo fino al 25 giugno (3 giorni prima dalla scadenza della procedura di iscrizione al campionato di Serie A) per vendere una delle due società, pena la non ammissione al campionato. Questa è stata la decisione presa dal Consiglio Federale che si è riunito oggi a Roma, ed ha concesso ben 14 giorni in più per definire la cessione rispetto a quanto previsto dall’articolo 16 bis delle Noif, che vieta il possesso di più di una società in capo allo stesso soggetto. Foto: sito Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 17 maggio 2021) Il presidente di, Claudioal 25(3 giorni prima dalla scadenza della procedura di iscrizione al campionato di Serie A) peruna delle due società, pena la non ammissione al campionato. Questa è stata la decisione presa dalche si è riunito oggi a Roma, ed ha concesso ben 14 giorni in più per definire la cessione rispetto a quanto previsto dall’articolo 16 bis delle Noif, che vieta il possesso di più di una società in capo allo stesso soggetto. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

TuttoMercatoWeb : FIGC, adesso è ufficiale: approvata in Consiglio Federale la norma anti Superlega - terribile76 : RT @FrancescoOrdine: Il consiglio federale di questa mattina ha spostato dal 31 maggio al 30 giugno il termine ultimo per il saldo degli st… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie La Figc crea tavolo tecnico per crisi economica club: Il Consiglio federale Figc ha istituito un… - mr_kubra : RT @Jack_Walen: UFFICIALE - Il consiglio federale della Figc ha deliberato il rinvio del pagamento della rata di marzo degli stipendi di Se… - lisnico6 : RT @MilanNewsit: FIGC, adesso è ufficiale: approvata in Consiglio Federale la norma anti Superlega -