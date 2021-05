Il Commissario Montalbano, trama 18 maggio: un'angosciante scomparsa (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Commissario Montalbano torna ancora una volta su Rai Uno domani 18 maggio con il film La danza del Gabbiano già proposto con successo nel 2011. La trama di questa pellicola racconta che Salvo, per la prima volta si ritroverà a fare un'indagine a dir poco particolare. Il Commissario, infatti, dovrà indagare sull'angosciante scomparsa dell'ispettore Fazio, il quale potrebbe essere nelle mani di pericolosi delinquenti e cercherà di trovarlo vivo ad ogni costo. Il Commissario Montalbano, trama 18 maggio: l'ispettore Fazio scomparso nel nulla La trama Il Commissario Montalbano: La danza del Gabbiano, rivela che Salvo si ritroverà ad indagare su un caso ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 17 maggio 2021) Iltorna ancora una volta su Rai Uno domani 18con il film La danza del Gabbiano già proposto con successo nel 2011. Ladi questa pellicola racconta che Salvo, per la prima volta si ritroverà a fare un'indagine a dir poco particolare. Il, infatti, dovrà indagare sull'dell'ispettore Fazio, il quale potrebbe essere nelle mani di pericolosi delinquenti e cercherà di trovarlo vivo ad ogni costo. Il18: l'ispettore Fazio scomparso nel nulla LaIl: La danza del Gabbiano, rivela che Salvo si ritroverà ad indagare su un caso ...

