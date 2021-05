Il “Cinema del pensiero” si avvia alla chiusura | Ciro di Gomorra ospite d’eccezione

(Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiL’attore e regista Marco D’Amore chiude la seconda edizione de “Ildel”, la rassegna di film e incontri per le scuole superiori su grandi temi dell’umanità e del nostro tempo, realizzata nell’ambito del Piano Nazionaleper la Scuola promosso da MIUR e MIBACT (Bandoper la Scuola – Buone Pratiche, Rassegne e Festival A.S. 2018/2019), a cura di “Parallelo 41 Produzioni” e in collaborazione con l’Università degli Studi Federico II e le associazioni “Un’altra galassia” e “Astrea sentimenti di giustizia”. Dopo un percorso “entusiasmante” iniziato a febbraio 2021 che ha visto, nonostante le difficoltà del periodo pandemico, oltre tremila ragazzi parteciparevisione online dei film e più di trecento studenti a settimana confrontarsi con gli ...

Advertising

WeCinema : “C’è solo un altro posto dove le partecipanti sono pesate e misurate. La sapete qual è? Il mercato del bestiame!”.… - 01Distribution : #VolevoNascondermi, di #GiorgioDiritti, vince il #David2021 al Miglior Film. L’emozionante ritratto del pittore nai… - Raicomspa : #10maggio 90 anni fa nasceva #EttoreScola, intellettuale e maestro del cinema italiano ?? - an12frnc : Buon compleanno a un grande del cinema #francesconuti?????????? - ItalyinGermany : RT @AgCultNews: Roma, dal 26 giugno alla Casa del Cinema il Festival del Cinema Tedesco @GI_Rom @GermaniaItalia @ItalyinGermany https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema del

Corriere Roma

...tamponi circa 3 volte superiore di quellomese. Alla luce di un dato così eloquente ci si dovrebbe domandare quindi se era proprio necessario tener chiusi bar, ristoranti, alberghi,,...L'attore, infatti, ha debuttato alnel 2014 nel film " Arance & martello " diretto dallo zio ... sta dividendo il popoloweb: " Per me è un sì. Certo recitare non è la stessa cosa di ...Tra i vincitori del David di Donatello, cooproduzioni Lazio Cinema International. Cinema - Cinque statuette dell'edizione 2021 assegnate a tre film cofinanziati dal bando della regione ...L’attore e regista Marco D’Amore chiude la seconda edizione de “Il cinema del pensiero”, la rassegna di film e incontri per le scuole superiori su grandi temi dell’umanità e del nostro tempo, ...