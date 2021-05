Il Caso Braibanti | il docu film stasera su Sky

(Di lunedì 17 maggio 2021) Nella Giornata contro l'omofobia ilIl, in onda alle 21:15 su Sky Arte, racconta la vicenda che negli anni '60 divise l'Italia. In occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, Sky Arte presenta Il, unmentario di Carmen Giardina e Massimiliano Palmese che racconta una vicenda che negli anni '60 divise l'Italia. Ilmentario èsu Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky) alle 21.15, sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW. Poeta, artista visivo, drammaturgo, studioso delle formiche, Aldo(1922-2014), è stato una mente affascinante e poliedrica, sfuggente a ogni facile etichetta, e anche uomo mite, appartato. ...

