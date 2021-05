Il calendario delle riaperture: ecco il decreto sulle riaperture (Di lunedì 17 maggio 2021) “Abbiamo deciso di riaprire gradualmente per monitorare gli effetti delle riaperture sui contagi”. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, durante la cabina di regia, ha dettato la linea. Ma, fa sapere, sono scelte -quelle con cui si è deciso il timing delle riaperture-prese in soli 60 minuti e all’unanimità. E allora guardiamole: Questione coprifuoco Passa la proposta del premier Mario Draghi in cabina di regia sul coprifuoco. Vale a dire che, in zona gialla, verrà spostato alle ore 23 a partire da subito, ovvero dall’entrata in vigore del dl, dalle ore 24 a partire dal 7 giugno fino a giungere al superamento totale dal 21 giugno, quando si potrà rincasare senza limite di orario. In zona bianca, invece, il coprifuoco non ci sarà, e fonti di governo fanno notare come, a partire già ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) “Abbiamo deciso di riaprire gradualmente per monitorare gli effettisui contagi”. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, durante la cabina di regia, ha dettato la linea. Ma, fa sapere, sono scelte -quelle con cui si è deciso il timing-prese in soli 60 minuti e all’unanimità. E allora guardiamole: Questione coprifuoco Passa la proposta del premier Mario Draghi in cabina di regia sul coprifuoco. Vale a dire che, in zona gialla, verrà spostato alle ore 23 a partire da subito, ovvero dall’entrata in vigore del dl, dalle ore 24 a partire dal 7 giugno fino a giungere al superamento totale dal 21 giugno, quando si potrà rincasare senza limite di orario. In zona bianca, invece, il coprifuoco non ci sarà, e fonti di governo fanno notare come, a partire già ...

Ultime Notizie dalla rete : calendario delle Riaperture Italia, il calendario del governo Il governo, in attesa del via libera in Consiglio dei ministri, ha stilato la sua 'roadmap' delle prossime aperture contenute nel nuovo dl. Ecco il calendario, per ora non definitivo, per le attività ...

Liguria in zona bianca dal 7 giugno: abolito anche il coprifuoco | La nuova mappa dei colori Roma " La Liguria in zona bianca dal 7 giugno . E' questa, almeno per i liguri, la novità più importante che emerge dall'attesissima Cabina di regia che ha ridefinito calendario e modalità delle riaperture. Tra le misure decise anche l'accorciamento del coprifuoco , dalle 23 alle 5 di mattina, a partire da subito cioè dall'entrata in vigore del decreto legge che ...

Il nuovo calendario delle riaperture Linkiesta.it Riaperture Italia, il calendario del governo Riaperture di palestre, centri commerciali nei weekend ma anche bar e ristoranti al chiuso e allentamento del coprifuoco in Italia. Il governo, in attesa ...

LE NUOVE MISURE DEL GOVERNO – Da domani coprifuoco alle 23, dal primo giugno ristoranti e bar anche al chiuso TUTTO IL CALENDARIO delle riaperture 20:04:52 La road map emersa nella cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi, a quanto si apprende da fonti di governo, è stata approvata all'unanimità. La scelta è puntare sulla gradualità ...

