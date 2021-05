Il calendario delle riaperture: ecco cosa ha deciso la cabina di regia (Di lunedì 17 maggio 2021) “Abbiamo deciso di riaprire gradualmente per monitorare gli effetti delle riaperture sui contagi”. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, durante la cabina di regia, ha dettato la linea. Ma, fa sapere, sono scelte -quelle con cui si è deciso il timing delle riaperture-prese in soli 60 minuti e all’unanimità. E allora guardiamole: Cambiano i parametri delle zone rosse Cambiano ufficialmente i parametri delle zone rosse, arancioni e gialle: la guida non sarà più l’RT ma l’incidenza e un altro forte fattore è il tasso di ospedalizzazione, sia in terapia intensiva che in area medica. Le Regioni che possono diventare bianche Fonti di governo lo hanno detto alla stampa: dal 1 giugno Friuli Venezia Giulia, Molise e ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) “Abbiamodi riaprire gradualmente per monitorare gli effettisui contagi”. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, durante ladi, ha dettato la linea. Ma, fa sapere, sono scelte -quelle con cui si èil timing-prese in soli 60 minuti e all’unanimità. E allora guardiamole: Cambiano i parametrizone rosse Cambiano ufficialmente i parametrizone rosse, arancioni e gialle: la guida non sarà più l’RT ma l’incidenza e un altro forte fattore è il tasso di ospedalizzazione, sia in terapia intensiva che in area medica. Le Regioni che possono diventare bianche Fonti di governo lo hanno detto alla stampa: dal 1 giugno Friuli Venezia Giulia, Molise e ...

