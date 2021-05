Il calciomercato estivo inizierà il 1 luglio e finirà il 31 agosto (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Consiglio Federale di oggi ha ufficialmente approvato le date delle prossime due sessioni di calciomercato. Quella estiva inizierà giovedì 1° luglio e terminerà martedì 31 agosto. Dal 24 maggio si potrà però già depositare gli accordi preliminari firmati con giocatori in scadenza. Il calciomercato invernale, invece, inizierà lunedì 3 gennaio e si concluderà lunedì 31 gennaio 2022. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Consiglio Federale di oggi ha ufficialmente approvato le date delle prossime due sessioni di. Quella estivagiovedì 1°e terminerà martedì 31. Dal 24 maggio si potrà però già depositare gli accordi preliminari firmati con giocatori in scadenza. Ilinvernale, invece,lunedì 3 gennaio e si concluderà lunedì 31 gennaio 2022. L'articolo ilNapolista.

