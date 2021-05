Il Boca Juniors elimina il River ai rigori | Tevez e compagni fanno festa VIDEO

Advertising

apetrazzuolo : ARGENTINA - Il Boca Juniors ha battuto il River Plate ai calci di rigore e accede alle semifinali de Copa de La Lig… - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Superclasico al Boca Juniors, vittoria ai rigori: Tevez eguaglia Riquelme - - pianetagenoa : Superclasico al Boca Juniors, vittoria ai rigori: Tevez eguaglia Riquelme - - Tom1_RP : Enzo Copetti - Racing vs Boca Juniors - bbcitabbln : @tragicam_ MISS BOCA JUNIORS AJJSJAJSJSJAJAJJAJA -

Ultime Notizie dalla rete : Boca Juniors

Ilconquista il pass per le semifinali di Copa del la Liga Profesional, imponendosi, ai calci di rigore, nel Superclasico. Dopo aver terminato il match in perfetta parità (1 - 1), gli ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Ilelimina il River Plate ai calci di rigore e raggiunge le semifinali della Copa de la Liga Profesional. Xeneizes più precisi dal dischetto, decisive altresì due parate di Augustìn Rossi. ...Sports Mole prevede martedì Copa Libertadores scontro tra The Strongest e Santos, tra cui previsioni, notizie di squadra e possibili formazioni. Santos cercherà di fare un enorme passo verso la qualif ...Boca Juniors-River Plate, un Superclasico deciso ai rigori: 4-2 per gli xeneizes che volano in semifinale. Continua a leggere... Se l’è aggiudicato il Boca il Superclasico contro il River Plate. Dopo ...