Il bergamasco Michele Cadei trionfa a Catania | sul podio con la bandiera dell’Atalanta

(Di lunedì 17 maggio 2021) Bergamo e ancora Bergamo di nuovo al centro di quella scena sportiva che non smette di sorprendere, sognare e di far parlare di sé: dopo una due giorni intensissima di gare, terminate domenica 16 maggio, il campione italiano e internazionale di moto d’acquaha vinto il Gran Premio città dinella categoria regina F1 Endurance, tappa con cui è cominciato il Campionato Italiano di Moto d’acqua 2021. Una vittoria nettissima che lo pone automaticamente in testa alla classifica nazionale in un avvio di stagione simbolicamente importante visto anche l’esordio dicon la nuova moto Yamaha, in gara in livrea total black. Ma procediamo con ordine. Nella giornata di sabato, le condizioni difficili del mare, molto mosso e agitato, hanno permesso al campione di Cenate Sotto di mettere in mostra le ...