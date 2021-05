Il balletto del coprifuoco: prima uno slittamento, poi forse l’abolizione. La decisione (Di lunedì 17 maggio 2021) Riusciremo finalmente a lasciarci alle spalle quel coprifuoco che in queste settimane sta impedendo a milioni di ristoratori e commercianti sparsi per l’Italia di tirare finalmente un po’ il fiato dopo mesi di chiusura forzata? Questa una delle domande principali che interessano gli italiani, in attesa che la cabina di regia del governo scriva il nuovo decreto da attuare poi, in settimana, dal Consiglio dei ministri. Con due schieramenti ormai ben definiti: da un lato la maggior parte dei partiti politici che, anche per non perdere ulteriore consenso nei sondaggi, chiedono un allentamento, dall’altro il ministro Roberto Speranza a predicare ancora calma, appoggiato da una parte del Pd. Un passo indietro è però ormai inevitabile. Troppe le proteste, più che comprensibili, degli italiani per continuare a prolungare una misura ormai percepita da larghissima parte della ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 17 maggio 2021) Riusciremo finalmente a lasciarci alle spalle quelche in queste settimane sta impedendo a milioni di ristoratori e commercianti sparsi per l’Italia di tirare finalmente un po’ il fiato dopo mesi di chiusura forzata? Questa una delle domande principali che interessano gli italiani, in attesa che la cabina di regia del governo scriva il nuovo decreto da attuare poi, in settimana, dal Consiglio dei ministri. Con due schieramenti ormai ben definiti: da un lato la maggior parte dei partiti politici che, anche per non perdere ulteriore consenso nei sondaggi, chiedono un allentamento, dall’altro il ministro Roberto Speranza a predicare ancora calma, appoggiato da una parte del Pd. Un passo indietro è però ormai inevitabile. Troppe le proteste, più che comprensibili, degli italiani per continuare a prolungare una misura ormai percepita da larghissima parte della ...

