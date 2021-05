Il 20 maggio al via seminari “Nuovi paradigmi economici e sociali nel settore calcio” (Di lunedì 17 maggio 2021) Prende il via giovedì 20 maggio alle 17 il ciclo di seminari Nuovi paradigmi economici e sociali nel settore calcio, tre incontri organizzati dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Parma col patrocinio del CONI. Il primo incontro, moderato dalla Consulente Aziendale Isabella Pedroni, tratterà il tema Codice della crisi nel mondo dello L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 17 maggio 2021) Prende il via giovedì 20alle 17 il ciclo dinel, tre incontri organizzati dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Parma col patrocinio del CONI. Il primo incontro, moderato dalla Consulente Aziendale Isabella Pedroni, tratterà il tema Codice della crisi nel mondo dello L'articolo

