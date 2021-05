Il 17 maggio, giornata internazionale contro l’omofobia, diventi il 25 aprile dell’amore (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono ben 70 i Paesi nel mondo dove essere omosessuale è illegale. Il report 2019-2020 di Amnesty International sull’omotransfobia è chiarissimo: c’è un problema. La storia del 20enne iraniano Alireza Fazeli-Monfared ne è la dimostrazione. Qual è stata la sua unica colpa? Nascere in uno Stato in cui l’amore libero è punito con la morte. In Paesi come il Ghana, la Sierra Leone, la Tanzania, l’Uganda, la Nigeria, il Senegal le discriminazioni sono tante, troppe. Il codice penale senegalese, ad esempio, punisce con 5 anni di reclusione e una sanzione pecuniaria chiunque abbia rapporti con individui dello stesso sesso. La Turchia di Erdogan, che negli ultimi anni ha intrapreso un processo illeberale verso un periodo oscurantista in termini di diritti civili, sociali e politici, ha dispiegato le forze armate per sopprimere i Gay Pride e le marce per l’orgoglio omosessuale. Anche il populismo ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono ben 70 i Paesi nel mondo dove essere omosessuale è illegale. Il report 2019-2020 di Amnesty International sull’omotransfobia è chiarissimo: c’è un problema. La storia del 20enne iraniano Alireza Fazeli-Monfared ne è la dimostrazione. Qual è stata la sua unica colpa? Nascere in uno Stato in cui l’amore libero è punito con la morte. In Paesi come il Ghana, la Sierra Leone, la Tanzania, l’Uganda, la Nigeria, il Senegal le discriminazioni sono tante, troppe. Il codice penale senegalese, ad esempio, punisce con 5 anni di reclusione e una sanzione pecuniaria chiunque abbia rapporti con individui dello stesso sesso. La Turchia di Erdogan, che negli ultimi anni ha intrapreso un processo illeberale verso un periodo oscurantista in termini di diritti civili, sociali e politici, ha dispiegato le forze armate per sopprimere i Gay Pride e le marce per l’orgoglio omosessuale. Anche il populismo ...

