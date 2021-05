Ignazio Moser e Matteo Diamante, rissa sfiorata: Andrea Cerioli si mette in mezzo (Di lunedì 17 maggio 2021) Gli animi si sono scaldati in Honduras. Tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi ieri è quasi scoppiata una rissa. Matteo Diamante – dopo aver parlato con Miryea Stabile – ha accusato Ignazio Moser, Angela Melillo e Andrea Cerioli di essersi messi d’accordo per mandarlo in nomination nella scorsa puntata. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez è andato su tutte le furie ed è sbottato contro l’ex pupo. “Nessuno qui ha fatto accordi e non abbiamo mai detto ‘votiamo tutti Matteo’. Nessuno ha condizionato nessuno e basta. Posso aver detto che avrei nominato te. Però sfido una persona sull’isola a dire che io o Andre abbiamo chiesto di votare per te, questo non è mai successo. Anche se ti avessero detto che io ho detto che sei un figlio di p*****a, la modalità che ... Leggi su biccy (Di lunedì 17 maggio 2021) Gli animi si sono scaldati in Honduras. Tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi ieri è quasi scoppiata una– dopo aver parlato con Miryea Stabile – ha accusato, Angela Melillo edi essersi messi d’accordo per mandarlo in nomination nella scorsa puntata. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez è andato su tutte le furie ed è sbottato contro l’ex pupo. “Nessuno qui ha fatto accordi e non abbiamo mai detto ‘votiamo tutti’. Nessuno ha condizionato nessuno e basta. Posso aver detto che avrei nominato te. Però sfido una persona sull’isola a dire che io o Andre abbiamo chiesto di votare per te, questo non è mai successo. Anche se ti avessero detto che io ho detto che sei un figlio di p*****a, la modalità che ...

