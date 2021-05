Ignazio Moser: chi è, età, che lavoro fa, vita privata, chi è il padre, Cecilia Rodriguez, Instagram, Isola dei Famosi (Di lunedì 17 maggio 2021) E’ tutto pronto per un’altra puntata dell’Isola dei Famosi che vede al timone dell’avventura Ilary Blasi. Con lei l’inviato dall’Honduras Massimiliano Rosolino, in studio tre opinionisti pungenti, Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Il reality entrerà nelle case degli italiani ben due volte a settimana, per l’appuntamento del lunedì e del giovedì. Nel cast anche l’attrice Ignazio Moser, stasera a rischio eliminazione con Andrea e Roberto. Ignazio Moser: chi è, età, che lavoro fa, altezza, chi è il padre Ignazio Moser è nato a Trento il 14 luglio del 1992 ed è figlio di Francesco Moser, ciclista professionista. Ignazio, fin da piccolo, ha seguito le orme del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 maggio 2021) E’ tutto pronto per un’altra puntata dell’deiche vede al timone dell’avventura Ilary Blasi. Con lei l’inviato dall’Honduras Massimiliano Rosolino, in studio tre opinionisti pungenti, Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Il reality entrerà nelle case degli italiani ben due volte a settimana, per l’appuntamento del lunedì e del giovedì. Nel cast anche l’attrice, stasera a rischio eliminazione con Andrea e Roberto.: chi è, età, chefa, altezza, chi è ilè nato a Trento il 14 luglio del 1992 ed è figlio di Francesco, ciclista professionista., fin da piccolo, ha seguito le orme del ...

Advertising

Steph2anieG : RT @oocisola: - Matteo Diamante: “è arrivato Ignazio Mòser” - “mi chiamo Mosèr non Mòser” - “l’accento non cambia la persona che sei” #isol… - zazoomblog : Cecilia Rodriguez come sta senza Ignazio Moser? “Vi racconto la verità” - #Cecilia #Rodriguez #senza #Ignazio… - hotroppiaccount : RT @oocisola: - Matteo Diamante: “è arrivato Ignazio Mòser” - “mi chiamo Mosèr non Mòser” - “l’accento non cambia la persona che sei” #isol… - zazoomblog : Cecilia Rodriguez come sta senza Ignazio Moser? “Vi racconto la verità” - #Cecilia #Rodriguez #senza #Ignazio - SoleBlu4 : @atLaura__ Riscrivilo sto tweet perché Ignazio dice il contrario. Si chiama Mosèr non Mòser e l'hanno sempre chiama… -