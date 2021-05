I risultati di Serie A | 37ª giornata | gol e spettacolo tra Verona e Bologna | la classifica

(Di lunedì 17 maggio 2021) La 37esimadel campionato diA ha fornito tantissime indicazioni soprattutto per la zona salvezza, solo un pareggio per il Benevento che complica il percorso verso l’obiettivo, 1-1 contro il Crotone. Nei primi match successo dell’Atalanta sul campo del Genoa e dominio dello Spezia contro il Torino. La Juventus ha vinto il big match contro l’Inter, il derby tra Roma e Lazio è giallorosso. Colpo del Napoli che ha conquistato tre punti contro la Fiorentina, successo della Sampdoria contro l’Udinese grazie ad un gol di Quagliarella. Successo del Sassuolo in trasferta contro il Parma. Il Milan non è andato oltre il pareggio contro il Cagliari, la corsa Champions si è complicata. Gol etra. Tutti ie la ...

Advertising

SerieA : Triplice fischio per la 36ª giornata di #SerieATIM: ecco tutti i risultati! ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Seri… - AngoloNews2018 : Serie B 2021, calendario ritorno semifinali playoff e risultati dei match di andata - filadelfo72 : Serie B 2021, calendario ritorno semifinali playoff e risultati dei match di andata - vnewsita : #SerieA 2020/2021. #Risultati e #classifica della trentasettesima giornata di campionato - CalcioWeb : I risultati dei playoff di #SerieB: si sono giocate le gare d'andata -

Ultime Notizie dalla rete : risultati Serie

Tanto è durata la striscia diutili consecutivi dell'Inter campione d'Italia. Poi d'... 2 le squadre già retrocesse inB, Parma e Crotone . Due quelle che si giocano l'ultimo posto, ...della Ginnastica CanalettoD LA3 Allieve portano a casa un meritatissimo Argento. Fanno parte della squadra: Viola Franchetti , Emily Ibba, Annalisa Battistini.D LB3 Allieve, ...Quanto vale la Serie A? Un approfondimento di Calcio e Finanza ci illustra quanto incassino le differenti squadre in base al piazzamento raggiunto in ...Archivio News. Tutte Serie A Serie B Serie C A Serie C B Serie C C Serie D Eccellenza A Eccellenza B Promozione A Promozione B Promozione C Promozione D Speciale. Eccellenza/A: mercoledì turno infrase ...