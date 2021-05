I programmi in tv oggi | 18 maggio 2021 | Il Commissario Montalbano e film

Leggi su lopinionista

(Di martedì 18 maggio 2021) Su Rai Uno Il, su Canale 5 Ricomincio da me. Guida aiTv della serata del 18Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 18? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Movie dalle 21.10 Suburbicon. Suburbicon è un tranquillo quartiere californiano nel quale, dopo un misterioso omicidio, una famiglia apparentemente perfetta è costretta a ricorrere al ricatto e alla vendetta per sopravvivere. Su Sky Cinema dalle 21.15 Sangue chiama sangue. David e Creeper riscuotono le “tasse” per il Mago, il loro ...