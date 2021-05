I nostri telefoni ci ascoltano davvero? (Di lunedì 17 maggio 2021) (foto: Getty Images)Qualche giorno fa ha fatto molto discutere una Amaca di Michele Serra, nel quale l’autore raccontava di aver parlato di un certo prodotto in auto, con la moglie, e poi esserselo ritrovato come suggerimento pubblicitario non appena tornato a casa e aver iniziato a navigare sul pc. La spiegazione dell’autore? Il cellulare, unico testimone, oltre ai due coniugi, della conversazione. Leggenda o realtà? La notizia ha fatto sorridere molte persone, scatenando una certa ironia generale, poiché quella che gli smartphone ti ascoltano è, a grandi linee, una leggenda metropolitana. Al punto che il creativo Matt Reed si è inventato una sorta di esperimento sociale nel quale promuove un’app che ti fa guadagnare ogni volta che citi un certo prodotto in una conversazione. L’app si chiama SayPal e non esiste. Ma, allora, questi smartphone ci ... Leggi su wired (Di lunedì 17 maggio 2021) (foto: Getty Images)Qualche giorno fa ha fatto molto discutere una Amaca di Michele Serra, nel quale l’autore raccontava di aver parlato di un certo prodotto in auto, con la moglie, e poi esserselo ritrovato come suggerimento pubblicitario non appena tornato a casa e aver iniziato a navigare sul pc. La spiegazione dell’autore? Il cellulare, unico testimone, oltre ai due coniugi, della conversazione. Leggenda o realtà? La notizia ha fatto sorridere molte persone, scatenando una certa ironia generale, poiché quella che gli smartphone tiè, a grandi linee, una leggenda metropolitana. Al punto che il creativo Matt Reed si è inventato una sorta di esperimento sociale nel quale promuove un’app che ti fa guadagnare ogni volta che citi un certo prodotto in una conversazione. L’app si chiama SayPal e non esiste. Ma, allora, questi smartphone ci ...

Advertising

artemical : Al signor sg*rbi vorrei dire solo una cosa: a noi lesbiche vi piacciamo solo nel momento in cui siamo ben custodite… - Epnoveotto : @GiusiSunflower È sabato anche per i nostri telefoni ahahah - Janina52689914 : RT @LaEle79260927: rt per me e giorgia che oggi a pranzo abbiamo svuotato su twitter la galleria dei nostri telefoni #SÇK2Sezon - Graziel61378046 : RT @LaEle79260927: rt per me e giorgia che oggi a pranzo abbiamo svuotato su twitter la galleria dei nostri telefoni #SÇK2Sezon - Stefani88750774 : RT @LaEle79260927: rt per me e giorgia che oggi a pranzo abbiamo svuotato su twitter la galleria dei nostri telefoni #SÇK2Sezon -

Ultime Notizie dalla rete : nostri telefoni Umberta Telfener: "Vi spiego chi è e come ama una ragazza di 25 anni" Ed è anche una fase irripetibile, breve, forse l'unica nella quale siamo noi, con i nostri desideri,... non sta certo ad aspettare che lui telefoni. Le ragazze hanno tempi differenti dai loro compagni, ...

Giornata Nazionale del Malato Oncologico Con i nostri medici, ovvero i chirurghi e sanitari dell'Ospedale civile di Pescara convenzionato ...in sospeso a causa della sospensione delle attività e nei prossimi giorni riapriremo i telefoni per ...

Striscia la notizia lancia l’allarme: i nostri telefoni ci ascoltano ContoCorrenteOnline.it Ed è anche una fase irripetibile, breve, forse l'unica nella quale siamo noi, con idesideri,... non sta certo ad aspettare che lui. Le ragazze hanno tempi differenti dai loro compagni, ...Con imedici, ovvero i chirurghi e sanitari dell'Ospedale civile di Pescara convenzionato ...in sospeso a causa della sospensione delle attività e nei prossimi giorni riapriremo iper ...