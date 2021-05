I Maneskin sono ovunque | Damiano e Victoria nel film “Crudelia”

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 17 maggio 2021) Icontinuano ad essere al centro dell’attenzione e negli ultimi tempi sembrano non stancarsi davvero mai. Nonostante l’augrio sia quello di una carriera piena di soddisfazioni e di riconoscimenti, difficilmente capiterà loro di veder ripetuti gli accadimenti dei qualistati protagonisti in questa prima metà di 2021. In effetti negli ultimi tempi i quattro ragazzi romani se ne stanno togliendo eccome di soddisfazioni. La vittoria al settantunesimo Festival di Sanremo del 6 marzo scorso seguita dall’uscita del loro secondo album in studio “Teatro d’ira – Vol. I” (già disco d’oro)solo due dei grandi traguardi raggiunti recentemente dai. Vi abbiamo già parlato abbondantemente dell’occasione che la band rock italiana avrà tra pochi giorni. Isi esibiranno infatti sul ...