I fondi del Recovery: l’Italia fa i conti con il rischio di infiltrazioni mafiose (Di lunedì 17 maggio 2021) I circa 200 miliardi di euro attesi dall’Italia come finanziamenti europei stanziati dal piano post-pandemico Next Generation Eu fanno gola alle mafie. Per la criminalità organizzata aggiudicarsi un fiume di denaro in arrivo è il primo degli appetiti. I fondi di Bruxelles sono un’occasione senza precedenti. Come sottolinea su Huffingtonpost il giurista Vincenzo Musacchio, il rischio che almeno una parte di quei finanziamenti confluisca nelle casse della criminalità organizzata è molto elevato. La crisi Covid “aiuta” il crimine Se questo accadrà i danni per i risultati economici, e soprattutto per le riforme, da perseguire negli anni a venire saranno fortissimi. La criminalità mafiosa con le complicità della cosiddetta “area grigia” potrà influire negativamente anche sull’accesso al credito. Già sono a pesante rischio ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 17 maggio 2021) I circa 200 miliardi di euro attesi dalcome finanziamenti europei stanziati dal piano post-pandemico Next Generation Eu fanno gola alle mafie. Per la criminalità organizzata aggiudicarsi un fiume di denaro in arrivo è il primo degli appetiti. Idi Bruxelles sono un’occasione senza precedenti. Come sottolinea su Huffingtonpost il giurista Vincenzo Musacchio, ilche almeno una parte di quei finanziamenti confluisca nelle casse della criminalità organizzata è molto elevato. La crisi Covid “aiuta” il crimine Se questo accadrà i danni per i risultati economici, e soprattutto per le riforme, da perseguire negli anni a venire saranno fortissimi. La criminalità mafiosa con le complicità della cosiddetta “area grigia” potrà influire negativamente anche sull’accesso al credito. Già sono a pesante...

