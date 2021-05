I dati migliorano | si allentano le restrizioni | la road map delle riaperture

(Di lunedì 17 maggio 2021) Matrimoni, ristoranti, centri commerciali, coprifuoco. La cabina di regia convocata dal premier Mario Draghi per l’aggiornamentomisure in vigore ha ridisegnato all’unanimità il cronoprogramma, alla luce del miglioramento dei. Ecco nel dettaglio le date previste dal nuovo decreto legge che sarà approvato dal Consiglio dei ministri nelle prossime ore. 18 MAGGIO - Scatta il posticipo del coprifuoco, che passa dalle 22 alle 2322 MAGGIO - Riaprono i centri commerciali, i mercati le gallerie e i parchi commerciali nel fine settimana e riaprono anche gli impianti di risalita nelle località di montagna, che erano chiusi dall’estate scorsa.24 MAGGIO - Riaprono le palestre, che in base al decreto del 22 aprile sarebbero dovute ripartire il 1 giugno1 GIUGNO - tocca a bar e ristoranti che non hanno ...

Adnkronos

La cabina di regia convocata dal premier Mario Draghi per l'aggiornamento delle misure in vigore ha ridisegnato all'unanimità il cronoprogramma delle riaperture, alla luce del miglioramento dei. ...Tutto alla luce deiche da giorni- ieri siamo scesi per la prima volta da sette mesi sotto i cento morti giornalieri - e si vede sempre più vicino il ritorno alla normalità. ...Roma, 17 mag. - (Adnkronos) - "E' una decisione allucinante e senza logica". Il presidente della Federnuoto Paolo Barelli commenta così all'Adnkronos il possibile rinvio dell'apertura delle piscina al ...La pandemia in Italia rallenta. I dati sui contagi sono in costante miglioramento e il primo effetto è il ritorno della zona bianca. Lo ha deciso il governo dopo aver riunito la ...