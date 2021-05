I convocati di Mancini per il San Marino: ci sono Meret, Di Lorenzo, Insigne e Politano (Di lunedì 17 maggio 2021) Venerdì 28 maggio l’Italia affronterà il San Marino in amichevole alle 20.45, alla Sardegna Arena di Cagliari. sono 33 i calciatori convocati dal ct Roberto Mancini per quello che sarà l’ultimo test prima delle convocazioni ufficiali per l’Europeo. Entro la mezzanotte di martedì 1° giugno, infatti, Mancini dovrà ufficializzare la lista dei 26 Azzurri che prenderanno parte al torneo continentale. Nell’elenco ci sono, per il Napoli, Meret, Di Lorenzo, Insigne e Politano. Prima chiamata con la Nazionale maggiore per l’attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori. L’elenco dei convocati Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 maggio 2021) Venerdì 28 maggio l’Italia affronterà il Sanin amichevole alle 20.45, alla Sardegna Arena di Cagliari.33 i calciatoridal ct Robertoper quello che sarà l’ultimo test prima delle convocazioni ufficiali per l’Europeo. Entro la mezzanotte di martedì 1° giugno, infatti,dovrà ufficializzare la lista dei 26 Azzurri che prenderanno parte al torneo continentale. Nell’elenco ci, per il Napoli,, Di. Prima chiamata con la Nazionale maggiore per l’attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori. L’elenco deiPortieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex(Napoli), Salvatore Sirigu ...

