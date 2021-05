I 33 pre-convocati dell'Italia per Euro 2020: novità Raspadori, sorpresa Verratti (Di lunedì 17 maggio 2021) L'Italia ha diramato la lista dei pre-convocati per Euro 2020: prima volta per Raspadori, c'è Verratti. Leggi su 90min (Di lunedì 17 maggio 2021) L'ha diramato la lista dei pre-per: prima volta per, c'è

Advertising

forumJuventus : ?? Europei, gli Azzurri preconvocati ? Ci sono Bonucci, Chiellini, Chiesa e Bernardeschi ?? - CORNERNEWS24 : #Calcio - Europei: 33 convocati per pre ritiro, novità Raspadori Il 28 in campo contro San Marino, c'è anche Verratti - Tele_Nicosia : Nazionale, 33 convocati per test pre-Europei con San Marino - messina_oggi : Nazionale, 33 convocati per test pre-Europei con San MarinoROMA (ITALPRESS) - A due settimane dall'esordio con la T… - Ansa_ER : Europei: 33 convocati per pre ritiro, novità Raspadori. Il 28 in campo contro San Marino, c'è anche Verratti #ANSA -