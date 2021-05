I 200mila ragazzi che hanno abbandonato la scuola

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 17 maggio 2021) «Non so dove siano finiti gli studenti, abbiamo scritto alle famiglie». In mancanza di dati pubblici nazionali, il preside Guido Campanini, alla guida di un istituto tecnico di Parma, spiega a Repubblica cosa sta succedendo con la pandemia. E con lui altri presidi e insegnanti di tutta Italia, preoccupati per il mancato rientro di moltiin aula. In mancanza di dati nazionali, i primi numeri per la comprensione di un fenomeno, la dispersione scolastica e il ritardo nell’apprendimento, vengono offerti dai privati caritatevoli. La Comunità di Sant’Egidio ha certificato che a settembre 2020, ripartenza del secondo anno pandemico, il 4 per cento dei bambini-adolescenti non era tornato a. Sono 160mila alunni su 4 milioni. E il 20%, 800mila studenti, aveva accumulato troppi giorni di assenza. Sessanta assenze è la soglia d’allarme e quegli ...