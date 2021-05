House of the Dragon: Graham McTavish nel cast della serie (Di lunedì 17 maggio 2021) L'attore Graham McTavish ha confermato di far parte del cast di House of the Dragon, la serie prequel del Trono di Spade. Nel cast della serie House of the Dragon, ideato come prequel del cult Il Trono di Spade, ci sarà anche Graham McTavish. L'attore, recentemente tra i protagonisti di Outlander, ha rivelato la sua partecipazione al progetto destinato a HBO in occasione di una nuova intervista. Graham McTavish ha dichiarato tra le pagine di Stylist parlando di House of the Dragon: "Sto apprezzando l'esperienza sul set. Mi sto divertendo davvero molto". La star del piccolo schermo ha aggiunto: "Abbiamo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 17 maggio 2021) L'attoreha confermato di far parte deldiof the, laprequel del Trono di Spade. Nelof the, ideato come prequel del cult Il Trono di Spade, ci sarà anche. L'attore, recentemente tra i protagonisti di Outlander, ha rivelato la sua partecipazione al progetto destinato a HBO in occasione di una nuova intervista.ha dichiarato tra le pagine di Stylist parlando diof the: "Sto apprezzando l'esperienza sul set. Mi sto divertendo davvero molto". La star del piccolo schermo ha aggiunto: "Abbiamo ...

