Hood: Outlaws & Legends – Recensione,Gameplay Trailer e Screenshot (Di lunedì 17 maggio 2021) In un periodo in cui i Battle Royale la fanno da padrone, c'è chi cerca di proporre un gioco multiplayer originale, che metta a confronto non solo i giocatori con l'intelligenza artificiale ma anche con altri giocatori. Dopo aver trascorso del tempo in sua compagnia, quest'oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di Hood:Outlaws & Legends, il nuovo PvPvE di Focus Home, disponibile da una settimana su PC,Xbox One,Xbox Series,PS4 e PS5. Hood: Outlaws & Legends Recensione Come anticipato Hood è un gioco multiplayer, dunque nessuna storia a disposizione, solo una modalità competitiva, nella quale dovrete collaborare con altri giocatori per recuperare un forziere contenente dell'oro, ...

Hood: Outlaws & Legends - Recensione Poiché Hood: Outlaws & Legends è esclusivamente un gioco online, puoi partecipare a un corso di allenamento obbligatorio prima di intraprendere la parte online. Qui puoi provare rapidamente tutti e ...

