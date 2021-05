Hockey ghiaccio, la Nazionale è sbarcata a Riga, ancora assenti coach Ireland e e cinque giocatori (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo aver concluso il raduno di Bolzano, la Nazionale italiana di Hockey su ghiaccio è finalmente sbarcata a Riga dove, dal 21 maggio al 6 giugno, sono in programma i Mondiali Top Division 2021. L’Italia, purtroppo, è stata interessata da numerosi casi di positività al Covid-19, e alcuni elementi del roster (Smith, Larkin, Miglioranzi, Trivellato e Gander) potranno raggiungere la squadra solamente dopo essere risultati negativi al tampone. Il gruppo, attualmente, è composto da 23 giocatori (3 portieri, 7 difensori e 13 attaccanti), dai coach e dai membri dello staff. Al momento non può essere del gruppo il coach Greg Ireland, che continuerà a coordinare il lavoro “da remoto”. Durante la sua assenza la squadra sarà guidata da Giorgio De ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo aver concluso il raduno di Bolzano, laitaliana disuè finalmentedove, dal 21 maggio al 6 giugno, sono in programma i Mondiali Top Division 2021. L’Italia, purtroppo, è stata interessata da numerosi casi di positività al Covid-19, e alcuni elementi del roster (Smith, Larkin, Miglioranzi, Trivellato e Gander) potranno raggiungere la squadra solamente dopo essere risultati negativi al tampone. Il gruppo, attualmente, è composto da 23(3 portieri, 7 difensori e 13 attaccanti), daie dai membri dello staff. Al momento non può essere del gruppo ilGreg, che continuerà a coordinare il lavoro “da remoto”. Durante la sua assenza la squadra sarà guidata da Giorgio De ...

