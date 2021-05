Highlights Treviso-Bologna 100-105 | gara-3 playoff basket Serie A1 2020 2021 VIDEO

(Di martedì 18 maggio 2021) Ilcon glidi De’Longhi-Segafredo Virtus, valida per-3 deidellaA1di. Le due compagini hanno messo in scena una partita tirata e altamente spettacolare, dove hanno brillato le stelle di Logan da una parte e Pajola dall’altra, su tutti. A spuntarla è, che si impone per 100-105 all’overtime, dopo cheaveva chiuso la prima metà di partita sul 61-48. Terza vittoria su tre gare e semifinale conquistata, dove affronterà Brindisi. Ecco quindi ilcon i migliori punti della serata. SportFace.

Prosegue invece l annata della Happy Casa che in semifinale attende la vincente tra Virtus Bologna e De Longhi. Serie A: Virtus Bologna -88 - 83 14/05/2021